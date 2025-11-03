InsegnantiRuolo Autore: - 03 Novembre 2025 / 14 : 59
Nomine in ruolo nel Veneto, esiti turno 25

Gilda Venezia

3.11.2025.

Presa di servizio entro 5 giorni.

Gilda Venezia

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO 25 – CLASSI DI CONCORSO AM30 – A037 – B011

