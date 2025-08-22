22.8.2025.
Classi di concorso: A012, A022, A027, A028 e A049.
L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio scolastico sono pubblicati i seguenti avvisi.
D.D.G. n. 2575 del 06 dicembre 2023 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso A012 – Secondo scorrimento graduatoria
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO per la regione Veneto, così come integrata a seguito dell’ulteriore scorrimento, previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023, nonché l’aggiornamento dell’elenco dei candidati idonei ai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
-
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3819 del 21-08-2025
- Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3819 del 21-08-2025 e Albo n. 546/2025
D.D.G. n. 2575 del 06 dicembre 2023 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso A022 – Secondo aggiornamento elenco dei candidati idonei ai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il secondo aggiornamento dell’elenco dei candidati idonei ai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Veneto, a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023.
-
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3820 del 21-08-2025
- Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3820 del 21-08-2025 e Albo n. 547/2025
D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso A027 – Terzo scorrimento graduatoria
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 10 dicembre 2024, n. 3059 per la classe di concorso A027 – MATEMATICA E FISICA per la regione Veneto, così come integrata a seguito dell’ulteriore scorrimento, previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023, nonché l’aggiornamento dell’elenco dei candidati idonei ai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
-
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3823 del 21-08-2025
- Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3823 del 21-08-2025 e Albo n. 549/2025
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il terzo aggiornamento dell’elenco dei candidati idonei ai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 10 dicembre 2024, n. 3059 per la classe di concorso A028 – MATEMATICA E SCIENZE per la regione Veneto, a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023.
-
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3827 del 21-08-2025
- Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3827 del 21-08-2025 e Albo n. 550/2025
.
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A049 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Veneto, così come integrata a seguito dell’ulteriore scorrimento, previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023, nonché l’aggiornamento dell’elenco dei candidati idoneiai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
.
.
.
.
.
..