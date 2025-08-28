ConcorsoInsegnanti Autore: - 28 Agosto 2025 / 18 : 11
Nomine in ruolo nel Veneto: scorrimento del 28 agosto

Gilda Venezia

28.8.2025.

D.D.G. n. 2575 del 06 dicembre 2023 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso A012 – Terzo scorrimento graduatoria

Gilda Venezia

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO per la regione Veneto, così come integrata a seguito dell’ulteriore scorrimento, previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023.

 

