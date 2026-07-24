23.7.2026.
Scadenza ore 18.00 del 24 luglio 2026
AVVISO – Nomine a.s. 2026/27: Assunzioni in ruolo del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado – Avvio Fase 1 – Turno 3 – SCORRIMENTO ADAA – ADEE – ADMM – ADSS – Procedura informatizzata dal 23 luglio 2026 al 24 luglio 2026
Ll’Ufficio III dell’USR Veneto comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’Avviso prot. AOODRVE n. 23115 del 23 luglio 2026 e Albo n. 351/2026, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – SCORRIMENTO ADAA – ADEE – ADMM – ADSS – A.S. 2026/27.
Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 22.00 del 23 luglio 2026 alle ore 18.00 del 24 luglio 2026.
- Link all’Albo Pretorio
- Avviso prot. AOODRVE n. 23115 del 23 luglio 2026
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Convocazioni GM – Elenchi regionali turno 3
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Disponibilità 2026-27
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Nomine in ruolo nel Veneto, scorrimento ultima modifica: 2026-07-24T06:01:26+02:00 da