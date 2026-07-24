23.7.2026.

Scadenza ore 18.00 del 24 luglio 2026

Ll’Ufficio III dell’USR Veneto comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’Avviso prot. AOODRVE n. 23115 del 23 luglio 2026 e Albo n. 351/2026, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – SCORRIMENTO ADAA – ADEE – ADMM – ADSS – A.S. 2026/27.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 22.00 del 23 luglio 2026 alle ore 18.00 del 24 luglio 2026.

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Nomine in ruolo nel Veneto, scorrimento

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