Nomine in ruolo nel Veneto: turni e scorrimenti del 25 e 26 agosto

66.8.2025.

L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio scolastico sono pubblicati i seguenti avvisi.

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicata la rettifica dell’integrazione della graduatoria di merito, nonché dell’aggiornamento dell’elenco dei candidati idonei ai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A049 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Veneto, di cui al decreto DRVE n. 3818 del 21 agosto 2025.

.

Scadenza 26 agosto 202

È pubblicato l’AVVISO prot. n. 25625 del 25 agosto 2025, di cui all’oggetto, unitamente al prospetto degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola secondaria dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – ULTERIORI SCORRIMENTI – A.S. 2025/26.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 20.30 del 25 agosto 2025 alle ore 20.30 del 26 agosto 2025.

.

Scadenza 26 agosto 202

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 25626 del 25 agosto 2025, di cui all’oggetto, unitamente ai prospetti degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali e dalle GAE – TURNO DI SURROGA PER RINUNCE DA GAE PROVINCIA DI VENEZIA E TURNO DI SURROGA PER RINUNCE CLASSE DI CONCORSO BC02 – A.S. 2025/26.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 20.30 del 25 agosto 2025 alle ore 20.30 del 26 agosto 2025.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nomine in ruolo nel Veneto: turni e scorrimenti del 25 e 26 agosto

ultima modifica: da