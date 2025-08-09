8.8.2025.
L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio scolastico sono pubblicati i seguenti avvisi.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – SCORRIMENTO CLASSI DI CONCORSO AJ56 – AS01 – AS2A – AS2C D.D. 499/2020 – Esito Fase 1 e apertura Fase 2 – Procedura informatizzata dall’8 agosto al 9 agosto 2025
Scadenza 9 agosto 2025, ore 17.30
È pubblicato l’AVVISO prot. n. 24279 dell’8 agosto 2025, di cui all’oggetto, unitamente al prospetto degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – SCORRIMENTO CLASSI DI CONCORSO AJ56 – AS01 – AS2A – AS2C D.D. 499/2020 – A.S. 2025/26. Si dà quindi comunicazione dell’avvio della FASE 2, relativa alla scelta della sede da parte dei docenti che sono stati individuati quali destinatari di proposta di immissione in ruolo. Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 20.30 dell’8 agosto 2025 alle ore 17.30 del 9 agosto 2025.
Avviso prot. AOODRVE n. 24279 del 08-08-2025
Esito individuazioni Fase 1 – Scorrimento AJ56 – AS01 – AS2A – AS2C D.D. 4992020
- Avviso prot. AOODRVE n. 24279 del 08-08-2025 e Albo n. 520/2025
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di II grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – Turno 11 – SCORRIMENTO AS48
Accettazione entro 5 giorni
È pubblicato il dispositivo prot. n. 24281 dell’8 agosto 2025, di assegnazione alla provincia e alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di II grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali A.S. 2025/26.
Ai sensi dell’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025, tali docenti dovranno espressamente dichiarare, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la volontà di accettare la sede assegnata. Secondo quanto previsto dall’Allegato A del D.M. 11 luglio 2025, n. 137, l’adempimento di siffatto obbligo di accettazione dovrà avvenire esclusivamente mediante apposita funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile attraverso il seguente link:
https://miurjb6.pubblica.istruzione.it/istanza-inr-sede/private/accettazioneRinuncia/index
rinvenibile altresì nella lettera di notifica dell’assegnazione.
In assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità ed entro i termini suindicati, il candidato sarà considerato rinunciatario, con conseguente decadenza dall’incarico e cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
Avviso prot. AOODRVE n. 24281 del 08-08-2025
Esito individuazioni Fase 2 – AS48
- Avviso prot. AOODRVE n. 24281 del 08-08-2025 e Albo n. 521/2025
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo e secondo grado (A015 e A034) – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO 9 (GM) e TURNO DI SURROGA PER RINUNCE DA GAE PROVINCE DI PADOVA – VENEZIA – VICENZA
Accettazione entro 5 giorni
È pubblicato il dispositivo prot. n. 24282 dell’8 agosto 2025, di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo e secondo grado (A015 e A034) dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali e dalle graduatorie ad esaurimento A.S. 2025/26.
Ai sensi dell'articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025, tali docenti dovranno espressamente dichiarare, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la volontà di accettare la sede assegnata. Secondo quanto previsto dall'Allegato A del D.M. 11 luglio 2025, n. 137, l'adempimento di siffatto obbligo di accettazione dovrà avvenire esclusivamente mediante apposita funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile attraverso il seguente link:
https://miurjb6.pubblica.istruzione.it/istanza-inr-sede/private/accettazioneRinuncia/index
rinvenibile altresì nella lettera di notifica dell’assegnazione.
In assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità ed entro i termini suindicati, il candidato sarà considerato rinunciatario, con conseguente decadenza dall'incarico e cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
Avviso prot. AOODRVE n. 24282 del 08-08-2025
Esito individuazione sede – turno 9
Esito individuazione sede – turno surroga GAE
- Avviso prot. AOODRVE n. 24282 del 08-08-2025 e Albo n. 522/2025
