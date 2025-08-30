ConcorsoInsegnanti Autore: - 30 Agosto 2025 / 18 : 49
Nomine in ruolo nel Veneto turno 18 del 30 agosto

30.8.2025.

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO 18 – ULTERIORI SCORRIMENTI CLASSI DI CONCORSO AM12 – AM48 – AS12

Accettazione entro 5 giorni

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il dispositivo prot. n. 26350 del 30 agosto 2025, di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – TURNO 18 – ULTERIORI SCORRIMENTI CLASSI DI CONCORSO AM12 – AM48 – AS12 – A.S. 2025/26.

Ai sensi dell’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025, tali docenti dovranno espressamente accettare la sede assegnata  entro 5 giorni , in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento. 

L’accettazione è esprimibile mediante il seguente link https://miurjb6.pubblica.istruzione.it/istanza-inr-sede/private/accettazioneRinuncia/index, rinvenibile altresì nella lettera di notifica dell’assegnazione, nonché perfezionabile con l’assunzione in servizio il giorno 1° settembre 2025 presso la sede assegnata.

 

 

