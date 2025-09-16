16.9.2025.

L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio scolastico sono pubblicati è pubblicato l’AVVISO prot. n. 28490 del 16 settembre 2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 11.30 del 16 settembre 2025 alle ore 11.30 del 17 settembre 2025.

Nomine in ruolo nel Veneto: turno 19, fase 1

