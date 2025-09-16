InsegnantiRuolo Autore: - 16 Settembre 2025 / 13 : 22
Nomine in ruolo nel Veneto: turno 19, fase 1

16.9.2025.

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Avvio Fase 1 – TURNO 19 – CLASSI DI CONCORSO A060 – AB56 – AM12 – AM2A – AM2B – AS12 – B014 – B020– Procedura informatizzata dal 16 settembre al 17 settembre 2025

 

L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio scolastico sono pubblicati è pubblicato l’AVVISO prot. n. 28490 del 16 settembre 2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 11.30 del 16 settembre 2025 alle ore 11.30 del 17 settembre 2025.

