16.9.2025.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Avvio Fase 1 – TURNO 19 – CLASSI DI CONCORSO A060 – AB56 – AM12 – AM2A – AM2B – AS12 – B014 – B020– Procedura informatizzata dal 16 settembre al 17 settembre 2025
L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio scolastico sono pubblicati è pubblicato l’AVVISO prot. n. 28490 del 16 settembre 2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.
Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 11.30 del 16 settembre 2025 alle ore 11.30 del 17 settembre 2025.
Avviso prot. AOODRVE n. 28490 del 16-09-2025
Convocazioni
Disponibilità T19
- Avviso prot. AOODRVE n. 28490 del 16-09-2025 e Albo n. 600/2025
