Nomine in ruolo nel Veneto: turno 20, fase 2

Gilda Venezia

30.9.2025.

Scadenza 01 ottobre 2025

Gilda Venezia

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Esiti Fase 1 e avvio fase 2 – TURNO 20 – CLASSI DI CONCORSO AG56 – A010 – A019 – A031 – A050 – B006 – B016 – B026 – Procedura informatizzata dal 30 settembre al 1° ottobre 2025

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 30580 del 30 settembre 2025, di cui all’oggetto, unitamente ai prospetti degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 17.45 del 30 settembre 2025 alle ore 17.45 del 1° ottobre 2025.

 

