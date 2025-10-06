Nomine in ruolo nel Veneto, turno 21 fase 1

6.10.2025.
Scadenza 07 ottobre 2025
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Avvio Fase 1 – TURNO 21 – CLASSI DI CONCORSO A060 – AB56 – AM12 – AM2A – AM2B – AS12 – Procedura informatizzata dal 6 ottobre al 7 ottobre 2025
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 31246 del 6 ottobre 2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.
Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 15.30 del 6 ottobre 2025 alle ore 15.30 del 7 ottobre 2025.
Avviso prot. AOODRVE n. 31246 del 06-10-2025
Convocazioni
Disponibilità turno 21
- Avviso prot. AOODRVE n. 31246 del 06-10-2025 e Albo n. 637/2025
