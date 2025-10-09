ConcorsoInsegnanti Autore: - 09 Ottobre 2025 / 07 : 20
Nomine in ruolo nel Veneto, turno 21 fase 2

 

8.10.2025.

Scadenza  fino alle ore 12:30 dell’8 ottobre 2025

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Esiti Fase 1 e avvio fase 2 – TURNO 21 – CLASSI DI CONCORSO A060 – AB56 – AM12 – AM2A – AM2B – AS12 – Procedura informatizzata dall’8 Ottobre

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 31535 dell’8 ottobre 2025, di cui all’oggetto, unitamente ai prospetti degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 12:30 dell’8 ottobre 2025 alle ore 12:30 del 9 ottobre 2025.

