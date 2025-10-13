Nomine in ruolo nel Veneto, turno 22 fase 1

13.10.2025.
Scadenza fino alle ore 14:30 del 14 ottobre 2025.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Avvio Fase 1 – TURNO 22 – CLASSI DI CONCORSO A010-A019-A031-AM30-B011 – Procedura informatizzata dal 13 ottobre al 14 ottobre 2025
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 32110 del 13 ottobre 2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.
Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 14.30 del 13 ottobre 2025 alle ore 14.30 del 14 ottobre 2025.
Avviso prot. AOODRVE n. 32110 del 13-10-2025
Convocazioni
Disponibilità
- Avviso prot. AOODRVE n. 32110 del 13-10-2025 e Albo n. 652/2025
