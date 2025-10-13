ConcorsoInsegnanti Autore: - 13 Ottobre 2025 / 16 : 33
Commenti disabilitati su Nomine in ruolo nel Veneto, turno 22 fase 1

Nomine in ruolo nel Veneto, turno 22 fase 1

Gilda Venezia

13.10.2025.

Scadenza  fino alle ore 14:30 del 14 ottobre 2025.

Gilda Venezia

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Avvio Fase 1 – TURNO 22 – CLASSI DI CONCORSO A010-A019-A031-AM30-B011 – Procedura informatizzata dal 13 ottobre al 14 ottobre 2025

 

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 32110 del 13 ottobre 2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 14.30 del 13 ottobre 2025 alle ore 14.30 del 14 ottobre 2025.

 

.

.

.

.

.

.

.

 

Nomine in ruolo nel Veneto, turno 22 fase 1 ultima modifica: 2025-10-13T16:33:46+02:00 da
Tags:, , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia