ConcorsoInsegnanti Autore: - 15 Ottobre 2025 / 06 : 13
Commenti disabilitati su Nomine in ruolo nel Veneto, turno 22 fase 2

Nomine in ruolo nel Veneto, turno 22 fase 2

Gilda Venezia

14.10.2025.

Scadenza  fino alle ore 16:30 del 15 ottobre 2025.

Gilda Venezia

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Esiti Fase 1 e avvio fase 2 – TURNO 22 – CLASSI DI CONCORSO A010-A019-A031-AM30-B011 – Procedura informatizzata dal 14 ottobre al 15 ottobre 2025

 

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 32286 del 14 ottobre 2025, di cui all’oggetto, unitamente ai prospetti degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 16.30 del 14 ottobre 2025 alle ore 16.30 del 15 ottobre 2025.

Allegati

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Nomine in ruolo nel Veneto, turno 22 fase 2 ultima modifica: 2025-10-15T06:13:53+02:00 da
Tags:, , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia