Nomine in ruolo nel Veneto, turno 22 fase 2

14.10.2025.
Scadenza fino alle ore 16:30 del 15 ottobre 2025.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Esiti Fase 1 e avvio fase 2 – TURNO 22 – CLASSI DI CONCORSO A010-A019-A031-AM30-B011 – Procedura informatizzata dal 14 ottobre al 15 ottobre 2025
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 32286 del 14 ottobre 2025, di cui all’oggetto, unitamente ai prospetti degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.
Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 16.30 del 14 ottobre 2025 alle ore 16.30 del 15 ottobre 2025.
