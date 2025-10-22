InsegnantiRuolo Autore: - 22 Ottobre 2025 / 14 : 01
Nomine in ruolo nel Veneto, turno 23 fase 1

Gilda Venezia

22.10.2025.

Scadenza  fino alle ore 11:30 del 23 ottobre 2025.

Gilda Venezia

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Avvio Fase 1 – TURNO 24 – CLASSI DI CONCORSO A060 – AM12 – AM2A – AM2B – AS12 – Procedura informatizzata dal 22 ottobre al 23 ottobre 2025

 

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 33094 del 22 ottobre 2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 11.30 del 22 ottobre 2025 alle ore 11.30 del 23 ottobre 2025.

Allegati:

