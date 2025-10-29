InsegnantiRuolo Autore: - 29 Ottobre 2025 / 15 : 34
Nomine in ruolo nel Veneto, turno 24 assegnazione di sede

Gilda Venezia

29.10.2025.

Presa di servizio entro 5 giorni.

Gilda Venezia

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO 24 – CLASSI DI CONCORSO A060 – AM12 – AM2B – AS12

 

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il dispositivo prot. n. 34080 del 19 ottobre 2025, di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – TURNO 24 – CLASSI DI CONCORSO A060AM12AM2BAS12.

 

