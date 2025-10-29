29.10.2025.
Presa di servizio entro 5 giorni.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO 24 – CLASSI DI CONCORSO A060 – AM12 – AM2B – AS12
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il dispositivo prot. n. 34080 del 19 ottobre 2025, di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – TURNO 24 – CLASSI DI CONCORSO A060 – AM12 – AM2B – AS12.
Avviso prot. AOODRVE n. 34080 del 29-10-2025
Esito dell’assegnazione di sede del turno n. 24
- Avviso prot. AOODRVE n. 34080 del 29-10-2025 e Albo n. 682/2025
