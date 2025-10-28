Nomine in ruolo nel Veneto, turno 25 fase 1

28.10.2025.
Scadenza 29 ottobre 2025, ore 16.00 .
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Avvio Fase 1 – TURNO 25 – CLASSI DI CONCORSO AM30 – A037 – B011 – Procedura informatizzata dal 28 ottobre al 29 ottobre 2025
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 33984 del 28 ottobre 2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.
Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 16.00 del 28 ottobre 2025 alle ore 16.00 del 29 ottobre 2025.