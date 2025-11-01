InsegnantiRuolo Autore: - 01 Novembre 2025 / 04 : 48
Nomine in ruolo nel Veneto, turno 25 fase 2

31.10.2025.

Scadenza alle ore 08.00 del 3 novembre 2025.

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Esiti Fase 1 e avvio fase 2 – TURNO 25 – CLASSI DI CONCORSO AM30 – A037 – B011 – Procedura informatizzata dal 31 ottobre al 3 novembre 2025.

 

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 34346 del 31 ottobre 2025, di cui all’oggetto, unitamente ai prospetti degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 15.00 del 31 ottobre 2025 alle ore 08.00 del 3 novembre 2025.

