29.10.2025.
Scadenza 30 ottobre 2025, ore 08:00.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Avvio Fase 1 – TURNO 25 – CLASSI DI CONCORSO AM30 – A037 – B011 – Procedura informatizzata dal 28 ottobre al 30 ottobre 2025 – PROROGA TERMINI AVVISO Prot.n.33984 del 28 ottobre 2025 – Individuazione confermati ex lege – Pubblicazione sedi disponibili
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n.34120 del 29 ottobre 2025, relativo alla proroga dei termini di presentazione delle domande di cui all’Avviso prot.n. 33984 del 28 ottobre 2025 – procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – all’individuazione dei confermati ex lege e alla pubblicazione delle sedi disponibili – A.S. 2025/26.
Le funzioni saranno pertanto accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – fino alle ore 08:00 del 30 ottobre 2025.
m_pi.AOODRVE.REGISTRO-UFFICIALEU.0034120.29-10-2025
Disponibilità T25 rettificate
- Avviso prot. AOODRVE n. 34120 del 29-10-2025 e Albo n. 684/2025
Nomine in ruolo nel Veneto, turno 25 proroga fase 1 ultima modifica: 2025-10-29T15:12:57+01:00