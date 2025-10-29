29.10.2025.

Scadenza 30 ottobre 2025, ore 08:00.

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n.34120 del 29 ottobre 2025, relativo alla proroga dei termini di presentazione delle domande di cui all’Avviso prot.n. 33984 del 28 ottobre 2025 – procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – all’individuazione dei confermati ex lege e alla pubblicazione delle sedi disponibili – A.S. 2025/26.

Le funzioni saranno pertanto accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – fino alle ore 08:00 del 30 ottobre 2025.

Nomine in ruolo nel Veneto, turno 25 proroga fase 1

