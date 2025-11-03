ConcorsoInsegnanti Autore: - 03 Novembre 2025 / 14 : 09
Commenti disabilitati su Nomine in ruolo nel Veneto, turno 26 fase 1

Nomine in ruolo nel Veneto, turno 26 fase 1

Gilda Venezia

3.11.2025.

Scadenza 04 novembre 2025, ore 13.30.

Gilda Venezia

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA – Avvio Fase 1 – TURNO 26 – PROCEDURE CONCORSUALI DDG 1546/2018 – DDG 2576/2023 – DDG 3060/2024 – Procedura informatizzata dal 3 novembre al 4 novembre 2025

 

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 34485 del 3 novembre 2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali delle procedure concorsuali DDG 1546/2018 – DDG 2576/2023 – DDG 3060/2024 – A.S. 2025/26.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 13.30 del 3 novembre 2025 alle ore 13.30 del 4 novembre 2025.

 

