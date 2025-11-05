InsegnantiRuolo Autore: - 05 Novembre 2025 / 13 : 00
Commenti disabilitati su Nomine in ruolo nel Veneto, turno 27 fase 1

Nomine in ruolo nel Veneto, turno 27 fase 1

Gilda Venezia

5.11.2025.

Scadenza 05 novembre 2025, ore 18.00.

Gilda Venezia

AVVI

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Avvio Fase 1 – TURNO 27 – CLASSI DI CONCORSO A041 – AM56 – Procedura informatizzata dal 4 novembre al 5 novembre 2025

Scadenza 5 novembre 2025, ore 18.00

 

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 34642 del 4 novembre 2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 18.00 del 4 novembre 2025 alle ore 18.00 del 5 novembre 2025.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nomine in ruolo nel Veneto, turno 27 fase 1 ultima modifica: 2025-11-05T13:00:59+01:00 da
Tags:, , , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia