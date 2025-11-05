5.11.2025.
Scadenza 05 novembre 2025, ore 18.00.
AVVI
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Avvio Fase 1 – TURNO 27 – CLASSI DI CONCORSO A041 – AM56 – Procedura informatizzata dal 4 novembre al 5 novembre 2025
Scadenza 5 novembre 2025, ore 18.00
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 34642 del 4 novembre 2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.
Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 18.00 del 4 novembre 2025 alle ore 18.00 del 5 novembre 2025.
-
Dispositivo prot. AOODRVE n. 34642 del 04-11-2025
-
Convocazioni
-
Disponibilità T27
-
Disponibilità T27_Integrazione new
- Dispositivo prot. AOODRVE n. 34642 del 04-11-2025 e Albo n. 693/2025
.
.
.
.
.
.
.
.Nomine in ruolo nel Veneto, turno 27 fase 1 ultima modifica: 2025-11-05T13:00:59+01:00 da