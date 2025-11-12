Nomine in ruolo nel Veneto, turno 28 fase 1

12.11.2025.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – ESITO della procedura di assegnazione della provincia di cui all’avviso prot. AOODRVE n. 35014 del 7 novembre 2025 – TURNO 28 – PROCEDURE CONCORSUALI DD 499/2020 – DDG 2575/2023
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il dispositivo prot. n. 35462 dell’11 novembre 2025 di assegnazione alla provincia dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali delle procedure concorsuali DD 499/2020 – DDG 2575/2023 – A.S. 2025/26
Dispositivo prot. AOODRVE n. 35462 del 11-11-2025
Esito-individuazioni-Provincia-TURNO-28
- Dispositivo prot. AOODRVE n. 35462 del 11-11-2025 e Albo n. 710/2025
