Nomine in ruolo nel Veneto, turno 28 fase 1

Scadenza 08 novembre 2025, ore 18.00.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Avvio Fase 1 – TURNO 28 – PROCEDURE CONCORSUALI DD 499/2020 – DDG 2575/2023 – Procedura informatizzata dal 7 novembre all’8 novembre 2025
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n.35014 del 7 novembre 2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali delle procedure concorsuali DD 499/2020 – DDG 2575/2023 – A.S. 2025/26.
Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 18.00 del 7 novembre 2025 alle ore 18.00 dell’8 novembre 2025.
Avviso prot. AOODRVE n. 35014 del 07-11-2025
Disponibilità
Convocazioni
- Avviso prot. AOODRVE n. 35014 del 07-11-2025 e Albo n. 704/2025
m_pi.AOODRVE.REGISTRO-UFFICIALEU.0035014.07-11-2025
