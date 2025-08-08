Nomine in ruolo nel Veneto: ulteriori turni e scorrimenti

7.8.2025.

L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio scolastico sono pubblicati i seguenti avvisi.

Scadenza 8 agosto 2025, ore 18.00

È pubblicato l’AVVISO prot. n. 24131 del 7 agosto 2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – SCORRIMENTO CLASSI DI CONCORSO AJ56 – AS01 – AS2A – AS2C D.D. 499/2020 – A.S. 2025/26.

Scadenza 8 agosto 2025, ore 18.30

È pubblicato l’AVVISO prot. n. 24132 del 6 agosto 2025, di cui all’oggetto, unitamente al prospetto degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo e secondo grado (A015 e A034) dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali A.S. 2025/26.

Si dà quindi comunicazione dell’avvio della FASE 2, relativa alla scelta della sede da parte dei docenti che sono stati individuati quali destinatari di proposta di immissione in ruolo.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 21.30 del 7 agosto 2025 alle ore 18.30 dell’8 agosto 2025.

Scadenza 8 agosto 2025, ore 18.30

È pubblicato l’AVVISO prot. n. 24133 del 7 agosto 2025, di cui all’oggetto, unitamente al prospetto degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola dell’infanzia dalle GAE – TURNO DI SURROGA – A.S. 2025/26.

Si dà quindi comunicazione dell’avvio della FASE 2, relativa alla scelta della sede da parte dei docenti che sono stati individuati quali destinatari di proposta di immissione in ruolo.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 21.30 del 7 agosto 2025 alle ore 18.30 dell’8 agosto 2025.

Accettazione entro 5 giorni

È pubblicato il dispositivo prot. n. 23134 del 7 agosto 2025, di assegnazione alla provincia e alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di II grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali A.S. 2025/26.

Ai sensi dell’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025, tali docenti dovranno espressamente dichiarare, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la volontà di accettare la sede assegnata. Secondo quanto previsto dall’Allegato A del D.M. 11 luglio 2025, n. 137, l’adempimento di siffatto obbligo di accettazione dovrà avvenire esclusivamente mediante apposita funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile attraverso il seguente link:

https://miurjb6.pubblica.istruzione.it/istanza-inr-sede/private/accettazioneRinuncia/index

rinvenibile altresì nella lettera di notifica dell’assegnazione.

In assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità ed entro i termini suindicati, il candidato sarà considerato rinunciatario, con conseguente decadenza dall’incarico e cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nomine in ruolo nel Veneto: ulteriori turni e scorrimenti

ultima modifica: da