Nomine in ruolo, quasi 20mila posti non assegnati

Ancora una volta, i numeri dei docenti immessi in ruolo e delle supplenze su cattedre scoperte, relativi alle scorse settimane, dicono che c’è ancora molto da lavorare: i dati ufficiali di questo avvio di anno scolastico, comunicati il 7 ottobre dai dirigenti del ministero dell’Istruzione e del Merito ai sindacati, sono infatti purtroppo abbastanza in linea con quelli del recente passato. Con una percentuale importante di mancate stabilizzazioni, rispetto al contingente autorizzato dal Mef per via della mancanza di abilitati in diverse classi di concorso e province, anche di specializzati su sostegno; e soprattutto confermano l’eccessivo ricorso alle supplenze annuali, con il totale (ancora non definitivo poiché vi sono non pochi posti ancora da coprire) che ad oggi non risulta lontano dalla preoccupante quota di 200mila, abbondantemente superata nell’ultimo triennio.

Immissioni in ruolo Dei 48.504 posti autorizzati dal decreto ministeriale per le immissioni in ruolo, a fronte di 52.885 posti vacanti per l'anno scolastico 2025/26, al 24 settembre risultano 29.685 docenti assunti a tempo indeterminato, con la possibilità di assumere altri 4.403 entro il 31 dicembre 2025. I docenti assunti tramite le procedure Pnrr sono 18.566, mentre gli idonei al concorso 2020 sono 1.821. Per gli insegnanti di religione cattolica (IRC) le assunzioni a tempo indeterminato si fermano a 6.022 unità. Supplenze annuali Per quanto riguarda i contratti a tempo indeterminato, con scadenza 31 agosto 2026 o 30 giugno 2026, il ministero dell'Istruzione e del Merito ha fatto sapere alle organizzazioni sindacali che al 24 settembre scorso risultavano 182.641 contratti a tempo determinato tra posti comuni e di sostegno, di cui 76.100 sul sostegno e 44.926 conferme, sempre su sostegno, a seguito della scelta formulata dalle famiglie (meno della metà di quelle però presentate in origine a fine primavera 2025). Nel 2023, in pratica, i docenti che hanno stipulato un contratto annuale sono stati 234.576 su un totale di 943.68 docenti in servizio: poiché otto anni prima si attestavano attorno alle 115mila unità, ciò significa che si passati in otto anni al raddoppio del precariato, schizzato dal 12% del 2015 al 24% del 2023. Se va bene, quest'anno al termine del conferimento delle supplenze, la percentuale potrebbe scendere un po', ma temiamo non di molto.