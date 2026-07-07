Nomine informatizzate supplenze (INS): le novità

Sinergie di scuola, 6.7

L’incontro al MIM: i posti orario, le preferenze degli aspiranti,

le flessibilità sugli spezzoni, i posti su sostegno e i docenti di ruolo.

Il 3 luglio scorso si è svolta presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) l’informativa dedicata alla procedura per le nomine informatizzate sulle supplenze (INS). Al centro dell’incontro, le innovazioni introdotte nella piattaforma digitale, con particolare attenzione alla gestione dei cosiddetti “posti orario”.

Posti orario: cosa cambia rispetto al passato

La principale novità riguarda l’introduzione dei posti orario derivanti dalle aggregazioni di spezzoni effettuate dagli ambiti territoriali. Si tratta di una misura pensata per rendere più efficiente l’assegnazione delle supplenze e migliorare la qualità dei contratti offerti ai docenti.

L’O.M. 27/2026 e l’obiettivo di ridurre gli spezzoni

La novità si inserisce nel quadro normativo delineato dall’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16/02/2026, relativa alla costituzione delle GPS per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28. Il provvedimento mira a ridurre il numero dei contratti a tempo determinato su spezzone e ad aumentare il monte ore delle supplenze. A tal fine, gli uffici scolastici territoriali sono chiamati ad aggregare gli spezzoni che non costituiscono cattedra, applicando gli stessi criteri previsti per le cattedre orario esterne (COE).

Tipologie di posti orario e distribuzione delle ore

I posti orario possono raggiungere il contributo orario pieno previsto dai contratti: 25 ore per la scuola dell’infanzia, 22 ore più 2 per la primaria e 18 ore per la secondaria, anche distribuite su più scuole. In alternativa, possono prevedere un orario inferiore, risultante dalla somma di più spezzoni.

Preferenze degli aspiranti: flessibilità sugli spezzoni

Gli aspiranti che dichiarano la disponibilità ad accettare supplenze su spezzone — sia tradizionali sia derivanti da posti orario incompleti — potranno indicare i limiti minimi e massimi di ore desiderati.

I range previsti sono:

da 1 a 24 ore per la scuola dell’infanzia;

da 1 a 21 ore per la scuola primaria;

da 7 a 17 ore per la scuola secondaria.

Sostegno: conferma estesa anche ai posti orario

Novità anche per la sezione dedicata alla conferma dei docenti sui posti di sostegno. In linea con le altre sezioni della piattaforma, è stata introdotta la possibilità di esprimere la disponibilità anche per i posti orario.

Personale di ruolo: limiti alla partecipazione

Il personale già di ruolo potrà partecipare alle operazioni di attribuzione delle supplenze, ma con specifiche limitazioni. In particolare:

sarà possibile stipulare contratti esclusivamente su orario intero;

non sarà consentito accettare supplenze per la stessa classe di concorso o tipologia di posto di titolarità.

La piattaforma informerà automaticamente gli utenti nel caso in cui si verifichino tali condizioni.

Ritiro della domanda

Infine, l’Amministrazione ha comunicato un’importante modifica relativa al ritiro delle domande. Gli aspiranti potranno revocare la propria istanza anche dopo la pubblicazione del primo bollettino. Il ritiro sarà tuttavia bloccato durante le fasi di elaborazione o una volta che la supplenza sia stata assegnata. In precedenza, questa possibilità era limitata esclusivamente al periodo antecedente alla prima elaborazione.