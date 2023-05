di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 27.5.2023.

Assunzioni da prima fascia GPS sostegno per l’anno scolastico 2023/24: cosa si dovrà indicare nella domanda.

Nomine finalizzate al ruolo da prima fascia GPS sostegno per l’anno scolastico 2023/24, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto ad illustrare ai sindacati la bozza del decreto che regolerà la procedura assunzionale straordinaria prevista dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. Come funzionerà la procedura informatizzata, con l’invio della propria domanda di partecipazione?

Sostegno, assunzioni da prima fascia GPS: come funzionerà la domanda di partecipazione alla procedura?

Secondo quanto previsto dal decreto legge N. 44/2023, meglio conosciuto come decreto PA, anche per quest’anno, come avvenuto nei precedenti due anni scolastici, si procederà alle nomine finalizzate al ruolo dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. La procedura verrà attuata, è opportuno ricordarlo, solamente dopo il completamento delle operazioni ordinarie di immissioni in ruolo.

Cosa indicare nella domanda

Gli aspiranti saranno chiamati a presentare la loro domanda, attraverso la piattaforma ministeriale Istanze Online, all’interno della finestra temporale che sarà indicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Potranno partecipare alla procedura solamente gli aspiranti docenti che risultano inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi. I docenti potranno partecipare alla procedura solamente nella provincia scelta per l’inclusione. Ciascun aspirante, all’interno della propria istanza, dovrà scegliere le tipologie di posto per le quali intende partecipare alla procedura: inoltre, sarà chiamato ad indicare l’ordine di preferenza delle scuole, dei comuni e dei distretti.

Questo aspetto risulterà molto importante ed ecco perché ciascun candidato dovrà prestare la massima attenzione nell’effettuare le scelte delle proprie preferenze che, ricordiamolo, potranno essere al massimo 150. I sindacati a tal proposito hanno sottolineato come occorra prestare attenzione al seguente aspetto. Coloro che non ottengono una nomina nella loro provincia in quanto hanno omesso delle preferenze per posti che erano disponibili non saranno ammessi alla call veloce‘. Ecco perché la questione è della massima importanza.

