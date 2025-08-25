Nomine supplenze da G.P.S. per l’A.s. 2025/26

Da oggi in poi, senza una data unica sul territorio nazionale, potranno essere avviate le nomine per le supplenze da G.P.S. Ricordiamo che, a differenza degli anni scorsi, sarà avviata con priorità la FASE 0 cioè l’applicazione della procedura relativa alla nuova norma di legge che prevede la conferma, su esplicita richiesta della famiglia, su di un posto di sostegno. Tutte le altre nomine da G.P.S. saranno successive a questa FASE 0 e probabilmente entro il 31 agosto. Per chiarezza pubblichiamo una scheda riassuntiva elaborata dal prof.re Antonio Antonazzo della Direzione Nazionale della Gilda degli insegnanti sulla sequenza temporale ufficialmente prevista dal M.I.M. per le prossime nomine da G.P.S. e quelle che sono le sanzioni per rinuncia del posto da G.P.S.

Gilda degli insegnanti Venezia

Le nomine da GPS finalizzate alla sottoscrizione a tempo determinato quest’anno avverranno verso la fine del mese di agosto una volta conclusa la procedura relativa alla nuova norma di legge che prevede la conferma, su esplicita richiesta della famiglia, su di un posto di sostegno.

Ricordiamo che a tale scopo, i diretti interessati, e solo loro, hanno dovuto compilare una sezione esplicita della domanda per le 150 preferenze nella quale oltre a confermare la propria disponibilità ad essere confermati, hanno anche dichiarato la tipologia di posto (31 agosto, 30 giugno o spezzone) di loro gradimento.

Sarà cura dei vari UST, una volta concluse tutte le operazioni per il ruolo (compresa la mini call veloce) e per la mobilità annuale, far girare una sorta di fase zero dell’algoritmo per verificare il diritto o meno dei docenti da confermare.

Se il nominativo del docente, a prescindere dalla classe di concorso o tipologia di posto, comparirà negli elenchi di nomina, potrà scattare la conferma qualora nella scuola interessata ci sia un posto disponibile che risponde alle richieste fatte dal docente da confermare.

Ad esempio, se il docente avesse richiesto solo cattedre al 31 agosto e nella scuola oggetto di conferma ci fossero solo cattedre al 30 giugno o spezzoni, la conferma non verrebbe effettuata e il docente in questione potrà aspirare ad eventuali supplenze sulla base dei successivi turni di nomina sulla base dell’algoritmo.

Si rammenta che le nomine da GPS riguardano tutte quelle disponibilità con scadenza 31 agosto o 30 giugno, compresi gli spezzoni pari o superiori alle 7 ore. Gli spezzoni fino a 6 ore, che non concorrono a formare cattedra, saranno gestiti direttamente dalle singole scuole.

Anche quest’anno, al pari di quello precedente, le nomine in ruolo da concorsi PNRR potranno essere effettuate fino al 31 dicembre a condizione che le graduatorie siano state pubblicate entro il 10 dicembre 2025. A tal fine, pertanto, verranno accantonate un numero di cattedre a disposizione dei vincitori di concorso che prenderanno servizio in corso d’anno.

Poiché le norme generali non sono cambiate, è bene ricordare quali sono le sanzioni previste per un’eventuale rinuncia ad una nomina.

SANZIONI PER RINUNCIA DA G.P.S.

SANZIONI PER NOMINE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO

La presa di servizio per le nomine da GPS è di norma il 1 settembre, qualora la nomina avvenisse dopo tale data, è consigliabile contattare la scuole per concordare una data per la presa di servizio che comunque dovrà essere la più sollecita possibile.

A cura del prof.re Antonio Antonazzo della Direzione Nazionale Gilda degli Insegnanti

Nomine supplenze da G.P.S. per l’A.s. 2025/26

ultima modifica: da