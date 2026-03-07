Non si educa con i metal detector e i finanziamenti

7.3.2026.

Va acceso uno sguardo nuovo. Metal detector, corsi di difesa personale: contro la violenza la scuola dovrebbe aiutare i ragazzi a guardare alla bellezza, cambiando lo sguardo sulle cose.

Nel mese di febbraio il consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno che sollecita la giunta a collaborare con l’Ufficio scolastico regionale (USR) per introdurre nelle scuole corsi di formazione sulla difesa personale. Questa iniziativa fa seguito all’omicidio di un ragazzo accoltellato in classe, Youssef Abanoub, e alla proposta di metal detector all’ingresso degli istituti avanzata dal ministro Valditara.

A Bolzano, un altro episodio apparentemente minore, ma altrettanto significativo, nelle settimane scorse ha aperto a nuovi scenari fino a ora impensabili: un ragazzo delle medie produceva e vendeva coltelli a scatto realizzati con una stampante 3D, oggetti invisibili a qualsiasi scanner posizionato all’ingresso della scuola.

In questa storia si evidenzia nuovamente come la politica e gli adulti siano sempre un passo indietro rispetto all’educazione e ai giovani, reagendo in modo spesso ideologico e istintivo a problemi molto più complessi, che avrebbero bisogno di un maggior approfondimento e dialogo. Questi eventi, purtroppo, non sono più casi isolati. L’uso di armi da taglio tra gli adolescenti è una realtà consolidata, un segnale allarmante di un disagio che la politica fatica a comprendere e, di conseguenza, ad affrontare.

La risposta delle istituzioni sembra oscillare tra due poli ugualmente inefficaci. Da un lato, il governo propone la via dei divieti e dell’inasprimento delle pene, un approccio improntato a repressione, che però rischia di confondere il sintomo (violenza) con la causa (disagio). Dall’altro, l’opposizione risponde senza tenere conto dell’esigenza di sicurezza sempre più urgente dei cittadini e con slogan generici del tipo “bisogna riempire la scuola di soldi”, dimenticando che le risorse, da sole, non danno valore all’educazione, né risolvono la crisi di senso che sta attraversando la nostra società.

Queste politiche, figlie di una sterile contrapposizione tra parti, non servono a quasi nulla. Non si educa con la forza, né con i metal detector o con le promesse di finanziamenti. L’educazione è un processo più complesso e profondo. Si educa con il tempo e soprattutto con lo sguardo. Papa Leone descrive bene la portata dell’educazione nella sua esortazione apostolica Dilexi te, dicendo che “è una delle espressioni più alte della carità cristiana”. Per capire meglio forse dobbiamo distinguere la differenza che c’è tra educazione e conversione.

L’educazione, nel suo senso più comune, si occupa di preparare il terreno per una crescita e per un possibile cambiamento, può offrire strutture sicure e belle, programmi didattici, regole di convivenza e modalità di trasmissione del sapere. È la base necessaria per favorire il contesto in cui una persona possa crescere. Ma l’educazione, intesa come insieme di regole e nozioni, non può essere il fine ultimo dell’intervento di un adulto. È solo lo strumento.

Il vero fine è la conversione: un cambiamento radicale dello sguardo sulle cose, sulle persone, sulla realtà intera. È questo il vero bisogno dei giovani che manifestano il loro disagio con la violenza o attraverso varie forme di disobbedienza. Non hanno bisogno di più controlli, ma di un motivo per cambiare. Hanno un disperato bisogno di vedere del bene autentico attorno a loro, un bene così affascinante da contagiarli e spingerli a desiderare di essere migliori rispetto a quello che vivono.

Lo scopo dell’educazione è la conversione dello sguardo, vedere la realtà con occhi nuovi.

Il disagio e il fallimento della scuola e dell’educazione stanno proprio nel non comprendere questa differenza. Quando si parla di educazione ormai ci si è ridotti a dire quello che non si deve fare, che non va bene, che è sbagliato e purtroppo di maestri con questo tipo di sguardo a scuola ce ne sono troppi. La stessa impostazione educativa della scuola di oggi è questa: oltre al divieto di scena muta all’esame di maturità e alla bocciatura per il voto di comportamento, si punta sulle giornate e i progetti contro il bullismo, la mafia, l’omotransfobia, la violenza sulle donne, il cambiamento climatico, la guerra e ogni altro male che colpisce o ha afflitto la nostra società. Recentemente abbiamo ricordato le foibe e l’Olocausto.

L’educazione civica è stata introdotta per formare cittadini rispettosi delle regole, visto i numerosi episodi di mancato rispetto delle norme tra gli adolescenti. Abbiamo relegato l’educazione ai divieti e ai mali che affliggono la realtà e la convivenza civile, per poi scoprire che inevitabilmente questo male si stava lentamente allargando fino a ogni aspetto della vita, suscitando nuove preoccupazioni, paure e un circolo vizioso che sta ammalando la nostra società e i nostri giovani. Stiamo anche diventando sempre più bravi a raccontare questo male attraverso la tecnologia, le tecniche comunicative e i corsi di aggiornamento: bravi educatori da un punto di vista tecnico, ma per trasmettere che cosa?

Qualcuno si ricorda di giornate proposte a scuola dedicate alla bellezza della realtà e della vita? È molto più difficile educare al bene e al bello, ma la conversione è esattamente questo: riuscire a guardare i ragazzi ogni giorno raccontando che la realtà fuori e dentro l’aula è piena di bellezza e ha una possibilità di bene.

La realtà può essere vista come una quotidianità banale e priva di senso o come un luogo in cui il bene e il male si contrastano e combattono. Ma per capire il bene e il bello, bisogna mostrarlo, raccontarlo, viverlo nella propria vita di insegnante ed educatore, altrimenti che speranza e possibilità possiamo trasmettere a quei giovani che ci sono affidati ogni giorno nelle aule?

I giovani violenti sono spesso intrappolati nella visione di un mondo grigio, dove nulla ha valore e dove tutto sta rotolando verso l’abisso del male. La conversione è l’atto di aprire i loro occhi alla seconda visione, cioè a una realtà in cui la bellezza esiste, in cui il bene è desiderabile. E nel riconoscere che le scelte hanno un peso e possono essere significative per la propria vita e per quelle degli altri.

Non basterà una legge repressiva o un fondo speciale per risolvere questa crisi, né cattivi maestri capaci di rendere ansiosi i ragazzi soltanto attraverso la comunicazione del male che affligge la nostra società. Servono adulti – genitori, insegnanti, educatori – che siano essi stessi “convertiti”, capaci di offrire uno sguardo nuovo sulla vita e di testimoniare con le proprie azioni che un’alternativa alla violenza e al nichilismo non solo è possibile, ma è infinitamente più affascinante e possibilità di speranza per il futuro.