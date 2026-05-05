di Massimo Solerte, Informazione scuola, 4.5.2026.

Come la normativa attuale limita il potere discrezionale dei Presidi nel negare le ferie per motivi documentati o autocertificati, citando i riferimenti contrattuali precisi.

Il tema delle ferie nel contesto scolastico è uno di quei terreni in cui il diritto del lavoratore e le esigenze organizzative dell’istituto si incontrano – o, più spesso, si scontrano. Al centro di questo dibattito si colloca il ruolo del Dirigente Scolastico, figura che deve bilanciare la necessità di garantire il regolare funzionamento della scuola con il rispetto dei diritti contrattuali del personale. Ma fino a che punto un Preside può negare una richiesta di ferie? La risposta, come spesso accade in ambito giuridico, non è così semplice.

Partiamo dai riferimenti normativi. Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del comparto scuola stabilisce chiaramente i diritti dei lavoratori in materia di ferie. L’articolo 13 del CCNL 2007, tuttora in vigore per molte disposizioni, prevede che il personale docente e ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) abbia diritto a un periodo annuale di ferie retribuite. La normativa distingue tra ferie da fruire durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e ferie da richiedere in altri momenti dell’anno scolastico. È su quest’ultimo punto che spesso sorgono le controversie.

La legge riconosce al Dirigente Scolastico un potere discrezionale nella concessione delle ferie fuori dai periodi di sospensione, ma tale discrezionalità non è assoluta. Infatti, il diniego deve essere sempre motivato da ragioni oggettive e documentabili, legate al buon funzionamento del servizio scolastico. Non basta un generico riferimento a “esigenze organizzative”. Se la richiesta di ferie è supportata da motivazioni valide e documentate – come ad esempio esigenze familiari o sanitarie – il diniego deve essere adeguatamente giustificato.

In caso contrario, si potrebbe configurare un abuso di potere.

Un elemento chiave è l’autocertificazione, strumento che consente al lavoratore di dichiarare sotto la propria responsabilità la sussistenza di determinati motivi personali o familiari. Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, l’autocertificazione ha pieno valore legale e non può essere arbitrariamente contestata dal Dirigente Scolastico, salvo che vi siano elementi concreti che ne dimostrino la falsità. Questo significa che se un docente o un membro del personale ATA presenta una richiesta di ferie corredata da un’autocertificazione valida, il Preside deve tenerne conto e non può respingerla senza una motivazione fondata.

Eppure, nella pratica, non mancano casi in cui i Dirigenti Scolastici negano le ferie appellandosi a esigenze organizzative generiche o addirittura a motivazioni implicite. In tali situazioni, il lavoratore ha il diritto di contestare la decisione, rivolgendosi al sindacato o presentando ricorso agli organi competenti. È importante ricordare che il potere discrezionale non equivale a un potere arbitrario: ogni decisione deve rispettare i limiti imposti dalla legge e dai contratti collettivi.

In definitiva, la questione delle ferie nel settore scolastico rimane un terreno complesso e spesso poco chiaro per gli stessi protagonisti. Ciò che emerge con chiarezza, però, è che il diritto alle ferie non è una concessione, ma una garanzia contrattuale. E come tale va difeso.

.

.

.

.

.

.

.

Normativa suol diritto alle ferie e potere discrezionale dei Presidi

ultima modifica: da