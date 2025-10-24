ContrattoGilda degli insegnanti Autore: - 24 Ottobre 2025 / 08 : 26
Novembre 2025: le assemblee della Gilda degli insegnanti di Venezia

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, ottobre 2025.

La Gilda degli insegnanti di Venezia organizza una serie di

ASSEMBLEE IN ORARIO DI LAVORO  

nel mese di novembre 2025

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.00

rivolte a tutto il personale docente e ATA docenti in servizio nella provincia di Venezia

Il calendario:

L’o.d.g. dell’assemblea è il seguente:

  • Contratto Nazionale Scuola
  • Legge di Bilancio ed effetti sui lavoratori della scuola
  • Situazione negli istituti scolastici della provincia
  • Riforma tecnico e professionali
  • Precariato
  • Varie ed eventuali

Interverranno i Dirigenti provinciali della Gilda degli insegnanti di Venezia

Per partecipare all’assemblea i colleghi sono invitati a farne richiesta alla scuola con preavviso di almeno 48 ore dalla data dell’assemblea stessa.

L’assemblea in orario di lavoro è indetta nel rispetto delle normative vigenti, del CCNL 2019-21 (art.319) e del CIR Veneto del 28/08/2024).

 

