dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, ottobre 2025.
La Gilda degli insegnanti di Venezia organizza una serie di
ASSEMBLEE IN ORARIO DI LAVORO
nel mese di novembre 2025
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.00
rivolte a tutto il personale docente e ATA docenti in servizio nella provincia di Venezia
Il calendario:
L’o.d.g. dell’assemblea è il seguente:
- Contratto Nazionale Scuola
- Legge di Bilancio ed effetti sui lavoratori della scuola
- Situazione negli istituti scolastici della provincia
- Riforma tecnico e professionali
- Precariato
- Varie ed eventuali
Interverranno i Dirigenti provinciali della Gilda degli insegnanti di Venezia
Per partecipare all’assemblea i colleghi sono invitati a farne richiesta alla scuola con preavviso di almeno 48 ore dalla data dell’assemblea stessa.
L’assemblea in orario di lavoro è indetta nel rispetto delle normative vigenti, del CCNL 2019-21 (art.319) e del CIR Veneto del 28/08/2024).
