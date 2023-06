di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 18.6.2023.

In questi giorni sta circolando una versione vicina al testo definitivo del DPCM per le nuove abilitazioni. Uno degli aspetti trattati riguarda i cosidetti docenti ingabbiati.

40% di riserva sulla prossima tornata di abilitazioni

Una quota sostanziosa delle abilitazioni dovrebbero riguardare i docenti che avrebbero bisogno di un’abilitazione per potersi spostare dalla scuola di servizio in cui sono ingabbiati.

Altre informazioni non sono a nostra disposizione, per cui non sappiamo quali enti erogheranno questi servizi, con che numeri, e per quali classi di concorso. E non sappiamo nemmeno chi dovrà superare una prova preselettiva per poter accedere a questi corsi se si trova in questa condizione.

Con ogni probabilità il quadro non sarà chiaro fino a settembre.

Nuove abilitazioni, la situazione per i docenti ingabbiati

