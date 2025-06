TuttoscuolaNews, n. 1172 del 16.6.2025.

Considerata la pausa estiva, il nuovo testo potrebbe entrare in vigore dal 2026-27.

A distanza di tre mesi dalla prima bozza pubblicata a marzo, il Ministero dell’istruzione ha pubblicato alcuni giorni fa il nuovo testo delle Indicazioni nazionali 2025 per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e delle scuole del Primo Ciclo, integrato e modificato anche sulla base della consultazione delle scuole e dei “disciplinaristi”, effettuata nel mese di aprile.

Il nuovo testo è stato accompagnato da una relazione sulle integrazioni apportate alle singole discipline e sugli esiti della consultazione, a cui si rinvia per una conoscenza approfondita Indicazioni Nazionali per il curricolo – Scuola dell’infanzia e Scuole del Primo ciclo di istruzione – Indicazioni Nazionali per il curricolo – Scuola dell’infanzia e Scuole del Primo ciclo di istruzione – MIM.

Ora il testo, ancora ufficioso, unitamente al decreto ministeriale di accompagnamento, verrà sottoposto al parere del CSPI che ha 20 giorni di tempo per esprimere il parere (non vincolante ma di indubbio peso politico di merito). Avendo ricevuto la bozza l’11 giugno, dovrà pronunciarsi entro fine giugno.

In attesa di conoscere quel parere, “Il Fatto quotidiano” ha presentato le proprie osservazioni, non certamente benevole: Indicazioni nazionali scuola: le modifiche di Valditara.

Prima di procedere oltre, il testo potrebbe essere emendato sulla base delle osservazioni e delle proposte presentate dal CSPI e condivise dal Ministero. Dovranno essere anche motivate le ragioni dell’eventuale mancato recepimento.

Non prima – presumibilmente – di metà luglio, il testo delle Indicazioni e del decreto ministeriale, eventualmente corretto/integrato sulla base del parere del CSPI, accompagnato anche da apposita relazione tecnica, verrà inviato al Consiglio di Stato che dovrà esprimere il proprio parere entro 30 giorni.

Considerata la pausa estiva, il parere potrebbe essere definito poco prima del nuovo anno scolastico per entrare in vigore dal 2026-27.

