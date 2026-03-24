C’è aria di cambiamento per i licei italiani. La riforma del 2026, con le nuove Indicazioni Nazionali, si presenta come un tentativo ambizioso di aggiornare i programmi scolastici, ma dietro gli annunci e le promesse di innovazione c’è spazio per qualche riflessione più critica. È davvero un cambio di paradigma o stiamo semplicemente riverniciando vecchie strutture con nuove etichette?

Partiamo dalla geostoria, quell’ibrido nato nel 2010 che avrebbe dovuto fondere geografia e storia in un percorso integrato e interdisciplinare. L’idea, sulla carta, era affascinante: studiare l’evoluzione dei territori intrecciandola con le vicende umane. Ma nella pratica, diciamolo, non ha mai trovato una vera identità. La geografia è finita spesso relegata a una comparsa, una disciplina ancillare rispetto alla storia, e il risultato è stato un impoverimento di entrambe. Ora, con la riforma, si promette una “riscossa” per la geografia, che riacquista dignità autonoma grazie a un libro di testo dedicato. Ma sarà sufficiente? Il problema non è solo di strumenti, ma di mentalità: servono docenti formati e un approccio didattico che sappia restituire alla geografia il suo valore di disciplina critica e contemporanea, capace di leggere il mondo e le sue trasformazioni.

Poi c’è il capitolo delle lingue straniere, forse il più ambizioso della riforma. L’introduzione ufficiale di syllabi per il russo e il cinese è un segnale importante. Finalmente si riconosce che il mondo non si ferma ai confini dell’Europa occidentale e che l’italiano medio deve iniziare a pensare globalmente.

Ma qui si apre un altro interrogativo: come si tradurrà tutto questo nella realtà delle scuole? Abbiamo davvero le risorse e i docenti qualificati per insegnare queste lingue? O rischiamo di creare l’ennesima riforma “di facciata”, che sulla carta sembra rivoluzionaria ma nella pratica si scontra con la cronica mancanza di investimenti nel sistema scolastico?

Un’altra novità interessante è l’apertura verso percorsi di scuola-lavoro all’estero. Il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) è stato spesso criticato per la sua scarsa efficacia e per la difficoltà di trovare esperienze realmente formative per gli studenti. Portare questi percorsi fuori dai confini nazionali potrebbe essere un’occasione d’oro per ampliare gli orizzonti dei ragazzi, ma anche qui serve cautela: chi garantirà che queste esperienze siano accessibili a tutti e non solo a chi può permettersi i costi aggiuntivi di viaggi e soggiorni? Il rischio di creare un sistema scolastico a due velocità, dove le opportunità migliori sono riservate ai più abbienti, è sempre dietro l’angolo.

E poi c’è la questione del metodo CLIL, l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera. Una pratica che in teoria dovrebbe rendere gli studenti più competitivi sul mercato globale, ma che nella realtà italiana ha incontrato non poche difficoltà. Mancano docenti adeguatamente formati, mancano risorse e spesso manca anche una visione chiara su come integrare questa metodologia nei programmi scolastici senza trasformarla in un esercizio sterile.

Insomma, la riforma del 2026 ha senza dubbio il merito di provare a rispondere alle sfide del presente: globalizzazione, multilinguismo, necessità di competenze trasversali. Ma la domanda resta: siamo pronti a tradurre queste buone intenzioni in realtà? Il rischio è che si tratti dell’ennesimo esercizio accademico, lontano dai problemi concreti delle scuole italiane. Perché senza investimenti seri in formazione dei docenti, infrastrutture e risorse didattiche, anche le migliori idee restano solo parole su carta.

E allora viene da chiedersi: questa riforma è davvero pensata per gli studenti del futuro o è solo l’ennesima operazione di maquillage per un sistema scolastico che fatica a stare al passo coi tempi? La risposta arriverà nei prossimi anni, quando vedremo se queste Indicazioni Nazionali saranno capaci di fare la differenza o se finiranno per essere ricordate come l’ennesima occasione persa.