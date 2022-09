di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 31.8.2022.

La seconda fase del nuovo reclutamento è la partecipazione ai concorsi scuola, che diventano annuali: cosa cambia rispetto al passato?

La riforma del reclutamento scuola approvata e convertita nella Legge 79/2022, modifica i concorsi scuola e le modalità di accesso dei candidati. Il nuovo sistema di reclutamento di articola in tre fasi: formazione iniziale con l’acquisizione di 60 CFU, concorso e periodo di prova annuale con test finale e valutazione conclusiva. In questo articolo ci concentriamo sulla seconda fase: i concorsi nazionali.

Reclutamento e concorsi: sistema a regime e deroghe

Di seguito una sintesi su come cambiano i concorsi annuali, come vi si accede e come si svolgono.

Sistema a regime dal 1 gennaio 2025: si accede ai concorsi annuali se si possiede il titolo di accesso + abilitazione.

si accede ai concorsi annuali se si possiede il titolo di accesso + abilitazione. Si accede ai posti comuni : laurea (magistrale o magistrale a ciclo unico oppure diploma AFAM di II livello oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) + abilitazione specificaper la classe di concorso di partecipazione.

: laurea (magistrale o magistrale a ciclo unico oppure diploma AFAM di II livello oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) + abilitazione specificaper la classe di concorso di partecipazione. Accesso al concorso per i posti di sostegno: si accede con la specializzazione.

si accede con la specializzazione. Accesso per gli ITP: sino all’a.s. 2024/25 si accede con il titolo di studio che dà accesso alla classe di concorso, ossia con il solo diploma; dopo occorrono laurea oppure diploma AFAM di I livello (oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) + abilitazione specifica per la classe di concorso di partecipazione.

Le deroghe

Deroga al sistema ordinario: le deroghe al sistema ordinario sono tre.

Accesso con 3 anni di servizionella scuola statale, nei cinque anni precedenti, di cui 1 nella classe di concorso. I vincitori di concorso faranno una formazione da 30 CFU/CFA (e non 60 richiesti), dopo la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza e prima di essere sottoposti al periodo annuale di prova in servizio che, se superato, determina l’effettiva immissione in ruolo. Si accede con 30 CFU (parte dei crediti devono essere di tirocinio)fino al 31 dicembre 2024. I vincitori di concorso, sottoscriveranno un contratto annuale e, a seguire, saranno tenuti a completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, prima di sostenere l’anno di prova e l’eventuale immissione in servizio. Accesso con 24 CFU:fino al 31 dicembre 2024 sono altresì ammessi a partecipare coloro che entro il 31 ottobre 2022 hanno conseguito i 24 CFU/CFA.

Come si svolgeranno i futuri concorsi?

Pre-selettiva: può essere prevista fino al 31 dicembre 2024.

può essere prevista fino al 31 dicembre 2024. Prova scritta: quesiti a risposta aperta che vertono sulla disciplina e sulle metodologie e le tecniche della didattica, sull’informatica e sulla lingua inglese.

quesiti a risposta aperta che vertono sulla disciplina e sulle metodologie e le tecniche della didattica, sull’informatica e sulla lingua inglese. Prova orale: accerta conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico

accerta conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico Riserva per chi partecipa con 3 anni di servizio: pari al 30% e valida per coloro che abbiano svolto nelle scuole statali almeno 3 anni nei 10 precedenti. La riserva vale per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno 1 anno scolastico.

pari al 30% e valida per coloro che abbiano svolto nelle scuole statali almeno 3 anni nei 10 precedenti. La riserva vale per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno 1 anno scolastico. Doppia graduatoria : una per abilitati e una per non abilitati.

: una per abilitati e una per non abilitati. Graduatoria dei soggetti abilitati : stilata in base ai punteggi delle prove e dei titoli, in cui entrano a far parte anche gli idonei.

: stilata in base ai punteggi delle prove e dei titoli, in cui entrano a far parte anche gli idonei. Graduatoria dei soggetti non abilitati: stilata in base ai punteggi delle prove e dei titoli; l’assunzione dei vincitori del concorso abilitati ha la precedenza su quella dei non abilitati.

.

.

.

.

.

.

Nuovi concorsi docenti: come saranno? Chi vi accede? ultima modifica: da