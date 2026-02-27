Nuovi Corsi Indire

Di Nuovi corsi sostegno Indire/Università per docenti con tre anni di servizio e titolo estero. Pubblicato Decreto Ministero e requisiti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto n. 26 del 16 febbraio 2026 di modifica e integrazione dei dm n. 75 e 77 del 24 aprile 2025, per dare avvio ad un nuovo ciclo di percorsi di specializzazione per le attività per il sostegno.

Il decreto adegua i requisiti di accesso alle modifiche introdotte dal DL 127/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.

Docenti con tre anni di servizio art. 6

docenti in possesso di prescritto titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.

Il servizio deve essere relativo al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato.

Aspiranti con titolo estero art. 7

I percorsi sono riservati a coloro che hanno conseguito una specializzazione per il sostegno presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, con durata non inferiore a 1.500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU con istanza di riconoscimento per la quale, alla data 24 aprile 2025, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento;

Il decreto

Gli allegati

Allegato A “profilo professionale del docente specializzato adeguato alla denominazione dei gruppi scientifico disciplinari e dei settori scientifico disciplinari alle declaratorie presenti nell’allegato A al decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639.

Allegato B “Posti attivabili per i percorsi di formazione sul sostegno

L’Allegato A al decreto 24 aprile 2025, n. 77, contenente i “Contenuti dei crediti formativi”, che per ogni area indica i relativi ambiti e insegnamenti obbligatori nonché per ciascuno di questi ultimi la quantificazione dei Crediti da acquisire, ivi compresi quelli riferiti alle attività di laboratorio, per un totale complessivo di 48 Crediti, è aggiornato e sostituito dall’Allegato C in calce al presente decreto, in considerazione della necessità di adeguare la denominazione dei gruppi scientifici

Allegato C Contenuti dei crediti formativi”

Nuovi Corsi Indire ultima modifica: da