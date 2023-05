di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 6.5.2023.

In arrivo il nuovo concorso straordinario riservato ai docenti con tre annualità di servizio o 24 Crediti Formativi Universitari.

Nuovo concorso straordinario docenti, come annunciato nei giorni scorsi dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, è in arrivo una nuova procedura concorsuale riservata ai docenti che abbiano maturato i 36 mesi di servizio o che siano in possesso dei 24 Crediti Formativi Universitari. In occasione del question time tenuto alla Camera dei Deputati dallo stesso ministro, il concorso verrà bandito prima dell’estate e porterà alla cattedra circa 35mila docenti.

In arrivo il nuovo concorso straordinario, Valditara: ‘Il bando prima dell’estate’

È in arrivo, quindi, il bando del nuovo concorso straordinario riguardante la procedura concorsuale collegata al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Giova sottolineare che la fase ordinaria dei concorsi prevede come titolo d’accesso l’abilitazione conseguita con i 30 o 60 CFU. Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, per il momento si tratta di requisitiancora provvisori in quanto gli stessi dovranno essere ufficializzati con la pubblicazione del bando.

Requisiti che dovranno essere ufficializzati dal bando

Per quanto concerne la scuola secondaria, potranno partecipare al nuovo concorso straordinario i docenti che possiedono i tre anni di servizio negli ultimi 5: gli anni di servizio possono essere anche non continuativi ma uno di questi anni dovrà essere specifico per la classe di concorso. Oppure l’abilitazione per la classe di concorso relativa alla procedura concorsuale o il titolo completo di accesso al concorso e i 24 Crediti Formativi Universitari che dovranno essere stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

.

.

.

.

.

.

.

Nuovo concorso straordinario docenti, requisiti e tempistiche

ultima modifica: da