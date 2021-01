La Tecnica della scuola, 15.1.2021.

È stato firmato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le nuove misure per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Di seguito, la sintesi di quanto previsto per la scuola, secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Istruzione.

Nelle aree caratterizzate da uno scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto”, cosiddette zone rosse, restano in presenza i servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado.

Le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali.

Le disposizioni del Dpcm si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione del Dpcm del 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

Nel bel mezzo della crisi di governo, è stato firmato il nuovo Dpcm 14 gennaio da Giuseppe Conte e dal ministro della Salute Roberto Speranza. All’interno sono presenti le varie limitazioni per ogni zona di rischio.

Il nuovo DPCM sarà in vigore da domenica 17 gennaio e si estenderà fino al 5 marzo2021.

Le zone di rischio regione per regione

In base ai dati della Cabina di Regia, passano in area rossa la provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Lombardia e Sicilia. Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Restano quindi in area gialla Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana, provincia autonoma di Trento e Molise.

Le limitazioni per la zona rossa

Divieto di spostamento tra regioni fino al 15 febbraio;

chiusura di palestre e piscine;

coprifuoco dalle 22:00 alle ore 5:00;

consentite visite ad amici e parenti (per un massimo di due persone esclusi i minor under 14) all’interno del proprio comune; sarà possibile spostarsi, tuttavia, dai comuni con una popolazione non superiore ai 5mila abitanti, per una distanza non superiore ai 30 km e mai verso i capoluoghi di provincia;

attività commerciali chiuse (eccetto per alcune categorie);

bar aperti fino alle 18, con consegna a domicilio e divieto di asporto;

ristoranti aperti solo per consegna a domicilio e asporto.

Scuole nelle zone rosse

Il Dpcm, per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone rosse), prevede che resta fermo lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, per le classi seconda e terza delle scuole medie e per tutte le classi delle scuole superiori le attività scolastiche e didattiche le lezioni si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Le limitazioni per la zona arancione

Divieto di spostamento tra regioni fino al 15 febbraio;

chiusura di palestre e piscine;

coprifuoco dalle 22:00 alle ore 5:00;

consentite visite ad amici e parenti (per un massimo di due persone esclusi i minor under 14) all’interno del proprio comune; sarà possibile spostarsi, tuttavia, dai comuni con una popolazione non superiore ai 5mila abitanti, per una distanza non superiore ai 30 km e mai verso i capoluoghi di provincia;

bar aperti fino alle 18, con consegna a domicilio e divieto di asporto;

ristoranti aperti solo per consegna a domicilio e asporto.

Le limitazioni per la zona gialla

Divieto di spostamento tra regioni fino al 15 febbraio;

apertura dei musei per i giorni feriali;

chiusura di palestre e piscine;

coprifuoco dalle 22:00 alle ore 5:00;

consentite visite ad amici e parenti (per un massimo di due persone esclusi i minor under 14) all’interno della propria regione;

bar aperti fino alle 18, con consegna a domicilio dopo tale orario e divieto di asporto;

ristoranti aperti solo per consegna a domicilio e asporto.

Scuole nelle zone gialle e arancioni