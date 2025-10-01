Obbligo agli incontri individuali con i genitori

Solo se deliberati e su appuntamento. Partecipazione della famiglia e quadro normativo

e differenza tra rapporti individuali e incontri collegiali. La scheda.

Il ricevimento dei genitori degli alunni durante l’orario antimeridiano non può essere imposto senza un appuntamento concordato con adeguato preavviso. Questo principio si basa sull’organizzazione degli incontri in modo compatibile con l’orario di servizio dei docenti.

Partecipazione della famiglia e quadro normativo

Il CCNL (art. 44) include i rapporti individuali con le famiglie tra le attività obbligatorie dei docenti. Tra le attività funzionali all’insegnamento, infatti, viene inserita: “l’informazione alle famiglie

sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative”.

Differenza tra rapporti individuali e incontri collegiali

I rapporti individuali con i genitori si differenziano dagli incontri collegiali, che riguardano più docenti e genitori contemporaneamente. Gli incontri collegiali si tengono di pomeriggio, fuori dall’orario di insegnamento, e fanno parte delle 40 ore annuali previste dal CCNL. I rapporti individuali si svolgono su appuntamento e non possono essere imposti senza preavviso.

Ricevimento collettivo dei genitori

Il collegio dei docenti delibera il Piano Annuale delle attività, che include gli incontri di ricevimento generale dei genitori. Questi incontri sono programmati e obbligatori per il docente, rientrando nelle 40 ore annuali previste per le attività collegiali.

Ricevimento in orario antimeridiano e illegittimità

Il CCNL non prevede il ricevimento in orario antimeridiano senza accordi specifici. Tale attività non può essere calendarizzata nell’orario settimanale, a meno che non sia approvata dal Consiglio di Istituto con una specifica retribuzione.

Infatti, il CCNL (art. 44, comma 5), recita: “Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”.

I colloqui con i genitori devono essere organizzati senza interferire con le ore di insegnamento o il tempo libero del docente. Il docente, se ha appuntamento con il genitore, è in servizio a tutti gli effetti; se non riceve alcuna prenotazione e non ha di conseguenza alcun appuntamento con le famiglie, può disporre del suo tempo come meglio crede, anche allontanandosi dall’edificio

