Organici docenti 5.660 insegnanti in meno

Organici docenti 2025/26, istruzioni e novità.

5.660 insegnanti in meno per calo alunni, + 1.866 su sostegno. La nota del MIM.

Il Ministero ha pubblicato la nota n. 93862 del 17 aprile 2025 con le istruzioni operative per la determinazione dell’organico del personale docente e educativo per l’anno scolastico 2025/2026. In via di definizione lo schema di decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per l’anno scolastico 2025/26 il decreto definisce:

il fabbisogno di personale docente, regionale e nazionale, con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte;

la stima, regionale e nazionale, del numero delle classi quarte e quinte presso le quali è attivabile l’insegnamento di educazione motoria e il relativo limite massimo del numero dei posti, compresi quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero;

la previsione della quota massima dell’organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, ripartita per regione.

5.660 docenti in meno

La nota conferma la novità prevista dalla legge di bilancio 2025: nel 2025/26 ci saranno5.560 docenti in meno (posti comuni), suddivisi a livello regionale in ragione del calo percentuale degli alunni registrato in ciascuna regione.

1.866 docenti di sostegno in più

In applicazione dell’articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la dotazione organica dei posti di sostegno è stata incrementata in misura pari a 1.866

unità.

Metodo Montessori scuola secondaria I grado

L’articolo 2 della legge n. 150 del 2024, ha previsto che, a partire dall’anno scolastico 2025/2026, le scuole del primo ciclo di istruzione possono richiedere l’istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata con decreto del Ministro dell’istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. Sono state quindi ricondotte ad ordinamento le classi di cui alla richiamata sperimentazione.

5.660 insegnanti in meno

