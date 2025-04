La Tecnica della scuola, 10.4.2025.

Arriva la conferma, l’incontro al Mim.

Il MIM ha convocato i sindacati ieri, mercoledì 9 aprile, per il confronto sulla nota di trasmissione relativa alla dotazione organica del personale docente, che sarà successivamente inviata agli Uffici Scolastici Regionali affinché dispongano le operazioni specifiche in base all’effettiva quantificazione dei contingenti assegnati.

Cosa è emerso

Le tabelle di attribuzione dei posti sono allegate al Decreto Interministeriale ancora in via di definizione; rimane confermato per l’a.s. 2025/26 il taglio di 5.660 posti comuni ed un contestuale incremento di +1.886 posti di sostegno rispetto all’anno precedente, così come riportato da una circolare della Ragioneria di Stato.

I posti dell’organico di diritto, comuni e di potenziamento, saranno in totale 664.774; i posti di sostegno aumenteranno da 126.170 a 128.036 in attuazione della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 mentre quelli ricondotti all’adeguamento dell’organico di fatto sono definiti nel limite massimo di 14.161.

La novità

Previsti nel decreto risultano essere i posti di educazione motoria nella scuola primaria: 1.771 interi e 2.498 risultanti dal monte ore residuo. Prevista anche, per la prima volta, l’istituzione di 937 posti – classe di concorso A-23 nelle scuole del primo e secondo ciclo all’interno del contingente destinato al potenziamento.

La nota definisce le operazioni di competenza territoriale in ogni grado, confermando l’attribuzione in base all’effettivo fabbisogno derivante dai modelli-orari già vigenti. Nella secondaria di II grado è inserito un passaggio importante circa i percorsi quadriennali sperimentali della filiera tecnologico-professionale ove si specifica che l’attivazione “avviene ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e comunque, in assenza di esuberi del personale”.

