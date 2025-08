Organico docenti, pubblicato il decreto del MIM

La Tecnica della scuola, 4.8.2025.

Confermati i tagli: 5,660 posti in meno, ecco cosa cambia dall’anno scolastico 2025/26.

Le novità: Motoria alla primaria e Italiano per stranieri.



Organici scuola, confermati tagli: a formalizzarlo un decreto interministeriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero delle Finanze. Il Decreto interministeriale n. 121 del 25 giugno 2025, pubblicato il 1° agosto, stabilisce le disposizioni relative alla determinazione dell’organico del personale docente per l’anno scolastico 2025/26.

Il decreto ha come obiettivo la rilevazione del personale cessato o che ha chiesto di cessare, nonché di quello in servizio a tempo indeterminato, distinto per regione, classe di concorso, tipologia di insegnamento, posti comuni, di sostegno e di potenziamento dell’offerta formativa. Inoltre, rimodula il fabbisogno complessivo di personale docente per l’anno scolastico 2025/2026, includendo le specificità legate all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria e della classe di concorso A-23 (Lingua italiana per discenti di lingua straniera) nella scuola secondaria, oltre a definire il numero massimo di posti per le classi costituite in deroga alle dimensioni standard. Le dotazioni organiche sono determinate con cadenza triennale a partire dall’anno scolastico 2016/2017.

Le novità

Tra le principali novità e modifiche introdotte, il decreto prevede l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria anche per le classi quarte della scuola primaria a partire dall’anno scolastico 2023/2024, in continuità con quanto già stabilito per le classi quinte dal 2022/2023, per un massimo di due ore settimanali aggiuntive per le classi a tempo normale.

Per l’anno scolastico 2025/2026, la stima dei posti per l’educazione motoria ammonta a 4.269 posti totali a livello nazionale, calcolati anche aggregando le ore residue a livello provinciale. Un’altra significativa disposizione riguarda l’istituzione di posti per la classe di concorso A-23 “Lingua italiana per discenti di lingua straniera” a partire dall’anno scolastico 2025/2026, sia nella scuola secondaria di primo che di secondo grado. Questi posti sono ricavati dalla dotazione organica dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa e sono destinati a classi con una percentuale di studenti stranieri (nuovi iscritti o con scarse competenze linguistiche) pari o superiore al 20%.

I dati principali

I posti complessivi per la classe A-23 sono 937, di cui 751 per la scuola secondaria di primo grado e 186 per la scuola secondaria di secondo grado, con possibilità di compensazioni tra i contingenti assegnati. Inoltre, per garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell’organico dell’autonomia è incrementata di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, e di ulteriori 134 posti dal 2026/2027.

Il decreto stabilisce anche una riduzione complessiva dell’organico dell’autonomia di 5.660 posti a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, esclusi i posti di sostegno. Tale riduzione è ripartita a livello regionale in base al decremento della popolazione studentesca.

Viene altresì determinata la quota massima di personale docente destinabile a classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Per l’anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia) possono derogare al numero minimo di alunni per classe in specifiche aree di disagio, e questa possibilità è estesa ad altri Uffici scolastici regionali per l’anno scolastico 2025/2026.

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) sono responsabili dell’attuazione delle disposizioni, della verifica dei dati comunicati dalle scuole, dell’attivazione dei posti per l’educazione motoria e per la classe A-23, e del monitoraggio delle classi in deroga. Possono inoltre operare variazioni all’interno delle singole dotazioni organiche regionali, anche tra classi di concorso, mantenendo il limite massimo complessivo assegnato.

Il Decreto del MIM



Decreto-interministeriale-n.-121-del-25-giugno-2025Download

