di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 14.6.2023.

Ottimizzazione COE (cattedra oraria esterna):

iniziata la pubblicazione delle indicazioni per l’a.s. 2023/24, esempio di modello di richiesta

A seguito delle note degli Ambiti Territoriali degli Uffici Scolastici Regionali che contengono le indicazioni per l’Ottimizzazione della COE, i dirigenti Scolastici dovranno predisporre la comunicazione ai docenti interessati. L’USR Sicilia che già pubblicato la nota. L’ottimizzazione offre la possibilità di miglioramento di una COE (cattedra oraria esterna) ottenuta a seguito dei movimenti di mobilità. Come abbiamo avuto modo di verificare, non sempre con il movimento si ottiene un miglioramento della condizione lavorativa, per cui questa scelta potrebbe rappresentare una soluzione.

Migliorare una COE con l’ottimizzazione

Con i movimenti della mobilità tanti docenti sono riusciti a rientrare nella provincia o ambito territoriale richiesti, ma non sempre questo rappresenta per loro il miglioramento della condizione lavorativa. Alcuni ci hanno anche scritto in proposito. La COE si articola su una scuola di titolarità con la maggior parte delle ore e su una scuola di completamento con spezzoni orari resi disponibili sull’organico di fatto. Può essere assegnata solo se viene fatta espressa richiesta nella domanda di trasferimento, ma capita che le sedi delle scuole sono molto distanti tra loro ed in alcune province difficilmente raggiungibili. L’ottimizzazione, che dura un anno, permette di migliorare una COE e costituisce una soluzione alternativa alle richieste di assegnazione o utilizzazione. Questa domanda permette la modifica solo della scuola di completamento e non di quella di titolarità. Chi possiede altre abilitazioni, può richiedere di completare l’orario su altro insegnamento nella scuola di titolarità, o anche su sostegno (se specializzato).

La domanda

La domanda si presenta in modalità cartacea alla scuola di titolarità, che poi la inoltrerà all’Ufficio Scolastico di competenza compilando un modello apposito. È opportuno allegare alla domanda un’autodichiarazione delle abilitazioni o specializzazione di cui si è in possesso.

.

.

.

.

.

.

.

Ottimizzazione COE 2023/24: cosa fare? Esempio di modello di domanda

ultima modifica: da