33.12.2021.

– Nota Ministeriale –

Il Ministero dell’Istruzione, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, ha emanato la nota 28844 del 10 Dicembre 2021 relativa al pagamento compensi accessori per il personale scolastico.

Facendo seguito all’avviso 120/2021 del 3 dicembre 2021 di NoiPA, che ad ogni buon fine si allega, avente ad oggetto “Emissione speciale accessorie”, si segnala che il giorno 16 dicembre p.v. lo scrivente ufficio provvederà a versare in conto entrata del bilancio dello Stato le risorse rimaste residue sul POS per permettere la chiusura dell’esercizio finanziario.

Pertanto, si invita la scuola a prestare attenzione ai termini per il caricamento al sistema delle liquidazioni programmate del cedolino unico, come da calendarizzazione delle emissioni di NoiPA per l’anno 2021.

In particolare, come indicato nel succitato avviso di NOIPA, si rammenta che “tutti gli elenchi che entro le ore 14.00 del giorno 15 Dicembre avranno completato l’iter procedurale saranno oggetto di emissione speciale”.

Si ricorda infine che, per eventuali dubbi o quesiti al riguardo, è possibile richiedere assistenza scrivendo all’Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC), raggiungibile al seguente percorso: Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario-Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile.

