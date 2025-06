Pagelle, boom di ricorsi

Mostarda: “L’insegnante non è più una figura di riferimento”. Le trasformazioni nei rapporti educativi e il mutamento della figura adulta

Negli ultimi anni, si è registrato un incremento significativo dei ricorsi presentati dai genitori contro le valutazioni scolastiche dei propri figli. Ci sono siti dedicati alla ricerca di avvocati che hanno pubblicato FaQ sulla possibilità di fare ricorso contro le pagelle al fine di ottenere l’annullamento delle decisioni prese dai consigli di classe. Un servizio che nasce da un aumento di esigenza o un servizio che fa esigenza?

Il punto di vista del neuropsichiatra Mostarda

Narciso Mostarda, neuropsichiatra infantile e direttore generale del 118, ha espresso preoccupazione per questo fenomeno, attribuendolo alla crisi del patto educativo tra le generazioni. Secondo Mostarda, l’insegnante non è più percepito come una figura di riferimento in continuità con la famiglia, ma il suo ruolo, così come quello della scuola, è messo in discussione. Il problema, a suo avviso, non risiede negli adolescenti, ma negli adulti che non riescono a svolgere il loro ruolo educativo, definendoli “adultescenti” .

Trasformazioni nei rapporti educativi

Nel contesto attuale, il rapporto educativo tra adulti e giovani sta attraversando una fase di fragilità. Nel saggio La società adolescente. Padri e figli al tempo dell’identità smarrita, Narciso Mostarda, neuropsichiatra infantile, analizza come le caratteristiche un tempo attribuite alla sola adolescenza si siano ormai estese anche alla sfera adulta. I genitori, spesso descritti come “adolescenti permanenti”, non riescono più a fornire ai figli modelli solidi, lasciandoli immersi in una rete di iperconnessione che favorisce la costruzione di identità fragili e disgregate.

Il mutamento della figura adulta

Il Mostarda non è l’unico a dare questa visione. Massimo Ammaniti, psicanalista e docente alla Sapienza di Roma, nel volume Adolescenti senza tempo, approfondisce l’idea di una adolescenza che diventa una condizione senza scadenza. Gli adulti, secondo Ammaniti, mantengono comportamenti propri della giovinezza, evitando di assumersi responsabilità e rifiutando il ruolo guida che la società si aspetterebbe da loro.

Ripercussioni sull’identità dei giovani

L’indebolimento delle figure adulte autorevoli e la confusione nei ruoli familiari e sociali contribuiscono a una crescita giovanile segnata da insicurezza. Secondo Mostarda, i ragazzi sviluppano una capacità ridotta di intimità autentica, sostituendola con forme virtuali e dimostrandosi impreparati ad affrontare difficoltà e sofferenze. L’aspettativa che ogni desiderio venga soddisfatto, insieme alla mancanza di limiti, ostacola la maturazione emotiva.

Verso un nuovo equilibrio educativo

Di fronte a questo scenario, emerge l’esigenza di ricostruire un patto educativo fondato su responsabilità condivise. Mostarda invita a rivalutare la funzione degli adulti come punti di riferimento stabili, capaci di accogliere le difficoltà dei giovani e di fornire una guida credibile e coerente. Tale processo, secondo l’autore, potrebbe favorire una società più coesa e capace di rispondere alle sfide educative contemporanee.

