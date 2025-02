«Papà vieni e spacca la faccia al prof»

di Ygnazia Cigna,

Docente aggredito a scuola dal padre e dal fratello del suo studente. L’ira del giovane dopo aver ricevuto 4 note in classe e le minacce della famiglia all’insegnante. L’episodio in un istituto in provincia di Lecce.

Grave aggressione in una scuola della provincia di Lecce, dove un professore è stato minacciato e strattonato dal padre e dal fratello di un suo studente 16enne. Il docente aggredito ha formalizzato una denuncia alle forze dell’ordine.

Stando alla sua ricostruzione dei fatti il giovane, che in passato aveva già subito provvedimenti disciplinari, si sarebbe rivolto al padre direttamente dall’aula, chiamandolo al telefono e chiedendogli di presentarsi a scuola per «spaccare la faccia al professore». Tutto è nato dopo che quest’ultimo lo aveva richiamato più volte per aver disturbato la lezione.

L’insegnante, infatti, aveva segnato sul registro ben quattro note disciplinari, avvertendo lo studente che la sua condotta avrebbe potuto portare a un ulteriore consiglio straordinario e a una nuova sospensione, dopo le due settimane già scontate in seguito a episodi scorretti precedenti.

L’aggressione

Il padre del ragazzo non ha esitato a rispondere alla chiamata del figlio e, accompagnato dall’altro figlio maggiore, si è presentato poco dopo a scuola. Una volta entrati, i due uomini hanno iniziato a urlare contro il docente, minacciandolo e avvicinandosi con atteggiamento intimidatorio, mentre il 16enne stesso li spronava.

Successivamente, padre e figlio hanno tentato di entrare nell’ufficio del dirigente scolastico per proseguire la loro protesta, ma, trovando la porta chiusa, hanno continuato a inveire contro il professore. Il docente, temendo per la propria incolumità, ha deciso di allontanarsi con la scusa di chiamare il preside. Mentre cercava di allontanarsi, però, è stato nuovamente strattonato e intimidito. Solo rifugiandosi in bagno, il professore è riuscito a chiamare il 112 e a chiedere aiuto.

Poco dopo, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno identificato i tre aggressori e scortato l’insegnante fino alla sua auto.

«Papà vieni e spacca la faccia al prof»

