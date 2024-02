Punteggio della continuità dei perdenti posto

Il punteggio della continuità va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.

Qualora il docente al termine dell’ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio. Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda. Il punteggio di cui alla lettera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

Da posto sostegno a posto comune e viceversa

Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune. Per quanto riportato nella nota 5 bis del CCNI mobilità 2022-2025, possiamo rispondere alla docente che ha ottenuto il trasferimento dal posto di sostegno della scuola X al posto comune della scuola X, dicendo che ha perso tutto il punteggio della continuità nella scuola, ovvero i 13 punti accumulati in 6 anni di servizio continuativo su sostegno nella scuola X e i 5 punti per il servizio continuativo, sempre su sostegno, nella scuola Y dello stesso comune della scuola X. Quindi, come specificato nella nota 5 bis del CCNI mobilità, il trasferimento dal sostegno al posto comune ha di fatto interrotto la continuità del servizio, nel caso in specie la docente nella graduatoria interna riferita all’individuazione dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico 2024/2025, avrà “zero” punti di continuità del servizio, per effetto del trasferimento da posto sostegno a posto comune.