Orizzonte Scuola, 7.3.2026.

Carta docente: lunedì 9 marzo riapre la piattaforma in cui i docenti a tempo indeterminato, con supplenza al 31 agosto e 30 giugno 2026 e il personale educativo troveranno il bonus per formazione e aggiornamento.

Nell’anno scolastico 2025/26 sarà di 383 euro.

Acquisto hardware e software: la normativa

L’art. 121 comma 1 della Legge 107/2015, come modificato dal DL 127/2025 afferma:

“A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per l’acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per l’acquisto di hardware e software nell’anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale.”

Cosa significa

Il Ministero lo ha spiegato, a ridosso della riapertura della piattaforma, ai sindacati.

Questo significa che hardware e software potranno essere acquistati solo nel corso di quest’anno scolastico, mentre la possibilità tornerà soltanto dopo quattro anni.

Ciò vale anche per eventuali residui delle somme non spese: le somme non utilizzate per queste tipologie di acquisto quest’anno non potranno essere impiegate negli anni successivi per hardware e software.

NOTA BENE: tale disposizione si applica anche a coloro che beneficiano della Carta a seguito dell’esecuzione della sentenza emessa a loro favore.

Pertanto, anche i docenti che negli anni passati hanno utilizzato la Carta del docente per l’acquisto di hardware o software rientrano nel nuovo quadro normativo: con le modifiche introdotte, questo diventa di fatto l’”anno zero” per tutti.

Tale meccanismo vale esclusivamente per chi riceve per la prima volta la Carta del docente. Per i docenti che non hanno ancora avuto accesso al beneficio, l’anno di prima erogazione coinciderà con l’anno in cui riceveranno effettivamente la Carta.

È possibile acquistare più dispositivi hardware o software anche all’interno dello stesso anno, indipendentemente dal numero di acquisti effettuati.

La normativa prevede soltanto che tali acquisti siano effettuati nell’anno di prima erogazione della Carta del Docente, che per tutti i beneficiari è considerato l’anno in corso.

La Gilda degli Insegnanti ribadisce che il vincolo quadriennale per l’acquisto di hardware e software decorre dalla prima erogazione, considerando il 2025/2026 come l’anno zero.

Pc e tablet con Carta docente: il 2025/26 è "l'anno zero"

