Pensione a 60 anni per i docenti

Informazione scuola, 7.6.2026.

Pensionamento a 60 anni per i docenti: una soluzione necessaria al divario generazionale?

60 anni è l’età giusta per andare in pensione.



Negli ultimi anni, il mondo dell’istruzione ha assistito a una trasformazione senza precedenti, grazie all’inarrestabile avanzata delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, questa rivoluzione ha messo in luce un problema sempre più evidente: il crescente divario generazionale tra docenti e studenti.