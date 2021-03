di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 202.3.2021.

E’ da due settimane che si parla della “quota 92” e cioè della possibilità di andare in pensione a 62 anni di età con 30 anni di contributi.

L’idea è del ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta che pensa di avviare in tal modo un processo di svecchiamento della PA.

In effetti l’età media dei dipendenti pubblici continua a crescere inesorabilmente anche nel comparto scuola.

Scuola però che, al momento attuale, sembra esclusa dal provvedimento.

In ogni caso l’assegno di pensione sarebbe piuttosto basso e difficilmente invoglierà il personale della scuola ad accedere ad una eventuale possibilità.

Tutti i dettagli nel nostro video di oggi.

.

.

.

.

Pensione con “quota 92” ma non si sa se vale anche per la scuola

ultima modifica: da