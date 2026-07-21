Pensione di vecchiaia 2026: chi rischia

di Massimo Solerte, Informazione scuola, 20.7.2026.

Pensione di vecchiaia 2026: requisiti d’età e contributi, pensavamo bastassero 67 anni. Ecco perché molti rischiano di dover aspettare ancora. Compire 67 anni non significa automaticamente andare in pensione. Abbiamo analizzato le regole INPS, raccolto i dubbi più frequenti dei nostri lettori e verificato i casi pratici che più spesso bloccano la decorrenza della pensione di vecchiaia nel 2026.