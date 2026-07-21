Pensione di vecchiaia 2026: chi rischia

di Massimo Solerte, Informazione scuola, 20.7.2026.
La domanda arriva ogni giorno in redazione: “Ho compiuto 67 anni, perché non posso ancora andare in pensione?” Oppure: “Mi mancano pochi mesi di contributi, posso recuperarli?”
Dietro queste domande si nasconde una convinzione diffusa ma errata: molti pensano che il requisito anagrafico sia sufficiente. In realtà, dopo aver analizzato decine di situazioni segnalate dai lettori e confrontato le regole previdenziali applicate dall’INPS, emerge un quadro molto diverso. L’età è solo uno dei requisiti. A fare la differenza è soprattutto la posizione contributiva e, in alcuni casi, anche il sistema di calcolo della pensione.
La buona notizia è che molte situazioni apparentemente “bloccate” possono essere comprese e, talvolta, risolte prima di presentare la domanda.
Pensione di vecchiaia 2026: i fatti essenziali
Per il 2026, salvo eventuali modifiche legislative, i requisiti ordinari della pensione di vecchiaia restano invariati.
Occorrono:
- 67 anni di età;
- almeno 20 anni di contributi effettivamente utili;
- cessazione del rapporto di lavoro dipendente (non richiesta per gli autonomi);
- perfezionamento degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
Per chi rientra integralmente nel sistema contributivo (primo contributo dal 1° gennaio 1996), continuano ad applicarsi anche specifiche condizioni legate all’importo minimo della pensione, salvo i casi di deroga previsti dalla legge.
Il dubbio che blocca migliaia di lavoratori: “I miei contributi sono davvero 20 anni?”
È probabilmente la domanda più importante.
Abbiamo verificato che molti lavoratori consultano l’estratto conto contributivo e vedono un numero di settimane che sembra sufficiente. Solo successivamente scoprono che alcuni periodi:
- non sono ancora stati accreditati;
- risultano scoperti;
- sono oggetto di verifica;
- presentano errori nei flussi trasmessi dal datore di lavoro.
È una situazione che riguarda anche numerosi dipendenti pubblici.
Nel comparto scuola, ad esempio, non sono mancate negli ultimi anni segnalazioni relative a ritardi nell’aggiornamento della posizione assicurativa, soprattutto dopo supplenze brevi, periodi di aspettativa o ricostruzioni di carriera non ancora recepite integralmente.
Per questo motivo consigliamo sempre di controllare l’estratto conto diversi mesi prima del pensionamento e non quando si è già pronti a presentare la domanda.
Reality Check: il vero ostacolo non è l’età, ma gli errori contributivi
Quando si parla di pensioni si tende a concentrare tutta l’attenzione sull’età pensionabile.
La realtà è diversa.
Nella nostra esperienza, il problema che genera il maggior numero di rinvii non è aver compiuto 66 o 67 anni, ma accorgersi troppo tardi che mancano alcune settimane contributive oppure che determinati periodi lavorativi non risultano registrati.
In questi casi non basta telefonare all’INPS il giorno del compleanno.
La ricostruzione della posizione assicurativa può richiedere settimane o, nelle situazioni più complesse, anche alcuni mesi.
Chi programma con anticipo il controllo dell’estratto conto evita spesso ritardi nella decorrenza della pensione.
Come verificare se si possiedono davvero tutti i requisiti
Molti lettori ci raccontano di aver consultato soltanto il cedolino dello stipendio o il CUD.
In realtà il documento fondamentale è un altro.
Il controllo dovrebbe seguire questo percorso:
1. Accedere all’area personale INPS
Entrare tramite:
- SPID;
- Carta d’Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
2. Aprire l’Estratto conto contributivo
Qui è possibile verificare:
- settimane accreditate;
- periodi mancanti;
- contributi figurativi;
- contributi da riscatto;
- eventuali anomalie.
3. Controllare la posizione assicurativa
Se emergono buchi contributivi è opportuno intervenire prima della domanda di pensione.
Caso pratico: il docente che scopre un anno mancante
Tra le segnalazioni che riceviamo più frequentemente c’è quella dei lavoratori della scuola con una lunga carriera fatta di supplenze.
Immaginiamo questo caso.
Un insegnante ha:
- 67 anni;
- oltre quarant’anni di lavoro;
- numerosi contratti annuali e supplenze brevi.
Consultando l’estratto conto scopre però che alcune settimane non risultano registrate correttamente.
La prima reazione è il timore di perdere il diritto alla pensione.
Nella maggior parte dei casi il problema non riguarda la mancanza effettiva del lavoro svolto, ma la necessità di aggiornare la posizione contributiva attraverso la documentazione disponibile o le verifiche dell’amministrazione.
È proprio per questo che gli esperti consigliano di non attendere gli ultimi giorni.
Come viene calcolata la pensione di vecchiaia nel 2026
L’importo dipende da diversi elementi:
- anzianità contributiva;
- retribuzioni percepite durante la carriera;
- sistema di calcolo applicabile (retributivo, misto o contributivo);
- coefficienti di trasformazione collegati all’età di pensionamento.
Chi ha iniziato a lavorare prima del 1996, nella maggior parte dei casi, rientra nel sistema misto.
Chi invece ha iniziato a versare contributi dal 1996 in poi è generalmente soggetto al sistema contributivo, dove l’importo finale dipende dal montante contributivo accumulato durante tutta la vita lavorativa.
Il consiglio che può evitare brutte sorprese
L’errore più frequente consiste nel verificare soltanto il numero degli anni lavorati.
In realtà occorre controllare anche:
- la correttezza degli accrediti;
- la presenza di periodi scoperti;
- eventuali contributi ricongiungibili;
- riscatti già definiti;
- ricostruzioni contributive ancora pendenti.
Una verifica preventiva permette spesso di risolvere criticità che, affrontate all’ultimo momento, rischiano invece di ritardare la liquidazione della pensione.
Chi è vicino ai 67 anni dovrebbe iniziare i controlli già oggi
L’esperienza maturata seguendo le richieste dei lettori porta a una conclusione molto semplice.
Non aspettate il mese del pensionamento per controllare la vostra posizione previdenziale.
Anticipare la verifica significa avere il tempo necessario per correggere eventuali errori, recuperare documentazione mancante e presentare la domanda con maggiore serenità.
La pensione di vecchiaia non dipende soltanto dall’età anagrafica. È il risultato di una carriera contributiva che deve essere ricostruita in modo completo e corretto. Ed è proprio questa verifica preventiva che, nella pratica, fa spesso la differenza tra una pensione liquidata senza problemi e mesi di attesa per sistemare anomalie che si sarebbero potute risolvere con largo anticipo.
Le domande più frequenti
Basta aver compiuto 67 anni per andare in pensione?
No. Oltre al requisito anagrafico è necessario soddisfare anche i requisiti contributivi previsti dalla normativa.
Se mi mancano alcuni contributi posso presentare comunque la domanda?
Dipende dal caso concreto. È consigliabile verificare prima la posizione assicurativa ed eventualmente richiedere la sistemazione dei periodi mancanti.
Quanto tempo prima conviene controllare l’estratto conto contributivo?
Almeno 6-12 mesi prima della data prevista per il pensionamento, soprattutto se si è avuta una carriera con molti datori di lavoro o periodi di supplenza.
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